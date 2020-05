Moçambique

Os muçulmanos de Moçambique celebram o fim do Ramadão, mês sagrado

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique, fala da violência nas províncias de Cabo Delgado no norte e Manica e Sofala, no centro, no fim do Ramadão, festa sagrada muçulmana © Wikipédia

Texto por: Orfeu Lisboa

Fim do Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos, em Moçambique. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi reconheceu o sacrifício dos crentes desta religião sobretudo das províncias de Cabo Delgado no norte, Manica e Sofala, no centro, do país, que têm sido vítimas de pessoas armadas que querem emperrar a máquina do desenvolvimento do país.