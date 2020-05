Moçambique

Moçambique aumenta em 451% as despesas de Defesa e Segurança

Áudio 01:23

Militares moçambicanos. Imagem de Arquivo. © AP - Tsvangirayi Mukwazhi

Texto por: RFI

O governo moçambicano aumentou em 451% as despesas reservadas às áreas de Defesa e Segurança. As revelações são do Centro de Integridade Pública que critica a ausência de investimentos nos sectores sociais como a educação e saúde feitas por parte do governo na província de Cabo Delgado.