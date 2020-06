Moçambique

Moçambique: Amnistia Internacional apela a respeito dos direitos dos civis

Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. 8 de Março de 2018. ADRIEN BARBIER / AFP

Texto por: Miguel Martins com Lusa

A Amnistia Internacional emitiu esta semana um comunicado apelando a que as forças de segurança moçambicanas protejam os civis no caso das acções contra grupos armados em Cabo Delgado, no norte do país.A organização não governamental assume a sua preocupação com as ofensivas governamentais em curso no norte do país por a situação fragilizar ainda mais populações expostas à violência de grupos armados desde Outubro de 2017.