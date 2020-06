Filipe Nyusi, presidente moçambicano, insta tropas a reporem a paz em Manica e Sofala

Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, insta as tropas a reporem a paz nas provincias de Manica e Sofala

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, saúda distanciamento da liderança da Renamo dos ataques protagonizados pela junta militar e considera por isso que a luta é de todos para vencer este grupo armado. Filipe Nyusi instou as forças a tudo fazerem para devolver a tranquilidade das populações de Manica e Sofala.

Publicidade Continuar a ler

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, insta as forças de defesa e segurança a identificarem os inimigos da paz e a combaterem sem tréguas, os autores dos ataques armados nas províncias de Manica e Sofala no centro do país.

"Precisamos de repor a ordem nesta zona, para que o país possa evoluir. Nos últimos dias o inimigo está a ter muitas baixas e muitos problemas."

Filipe Nyusi, também comandante em chefe das forcas armadas de defesa e segurança falava no final de uma visita às tropas estacionadas em Amatoongdas na província de Manica.

Filipe Nyusi, saudou a posição da Renamo que se distancia da auto proclamada junta militar.

Declarações feitas durante a cerimónia que marcou a retoma do processo de desmilitarização, desmobilização e reintregação dos guerrilheiros do principal partido da oposição, um processo que deverá abranger em todo o país 5200 homens.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro