Moçambique registou este domingo mais 15 casos de coronavírus num cumulativo de 424

Aumenta casos do coronavírus em Moçambique

Moçambique registou este domingo mais 15 casos elevando assim para um cumulativos de 424 casos. Dados actualizados neste domingo pelo Ministério da Saúde. Ao mesmo que o país contabiliza 127 pacientes curados e mantêm-se em dois, o numero de óbitos provocados pela covid-19.

Publicidade Continuar a ler

A província de Nampula, foi declarada com foco de contaminação comunitária da covid-19.

Anúncio feito pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, que manifesta preocupação com a rápida propagação da pandemia nesta província do norte do país.

Moçambique registou este domingo mais 15 casos elevando assim para um cumulativos de 424 casos.

Em pouco mais de 10 dias a cidade de Nampula, na província com o mesmo nome, registou 126 casos positivos da covid-19 , 11 dos quais anunciados neste Domingo.

A rápida propagação, levou o Ministro da saude Armindo Tiago, a tornar publica a mudança de padrão de contaminação ao nível desta província mais populosa de Moçambique.

Dados actualizados neste Domingo pelo Ministério da Saúde, indicam que o número de casos positivos subiu de 409 para 424.

Ao mesmo que o país contabiliza 127 pacientes curados e mantêm-se em dois, o numero de óbitos provocados pela covid-19.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique 7 de Junho

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro