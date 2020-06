Moçambique

Moçambique quer mais vigilância para prevenir vandalização na fronteira com o Malauí

Secretário de estado da província do Niassa, em Moçambique, apelou a uma maior vigilância da população para evitar estragos de marcos que delimitam a fronteira com o Malauí maps.google.pt

Texto por: Orfeu Lisboa

As autoridades moçambicanas estão preocupadas com a situação grave que se passa na sua fronteira com o Malauí. Assim, o secretário de estado da província do Niassa, apelou a uma maior vigilância e denúncia por parte da população de actos de vandalização dos marcos que delimitam a fronteira com o Malauí de indíviduos que entram no território moçambicano idos do país vizinho.