Moçambique

Moçambique volta a contar com transporte marítimo interno de mercadorias

Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, consciente dos ganhos na retoma da cabotagem. Miguel Martins/RFI

Texto por: Orfeu Lisboa

O Presidente moçambicano Filipe Nyusi procedeu hoje, no porto de Maputo ao relançamento do transporte marítimo interno de mercadorias. Pretende-se com a iniciativa atrair mais investimentos no sector, bem como contribuir para minimizar os custos de bens e serviços bem como de produtos ao consumidor final. Um empreendimento que conta com know how francês.