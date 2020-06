Moçambique

Moçambique: discriminação dos albinos continua a ser o grande desafio

Áudio 01:11

Assinala-se, este sábado, o Dia Internacional para a Consciencialização do Albinismo. RFI

Texto por: Orfeu Lisboa | RFI

Assinala-se, este sábado, o Dia Internacional para a Consciencialização do Albinismo. Em Moçambique a discriminação das pessoas com albinismo continua a ser o grande desafio. Este ano a já delicada situação dos albinos é agravada com o novo coronavírus.