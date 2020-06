Moçambique

Moçambique: Sentença conhecida no Caso Anastácio Matavele

Filipe Mahajane, porta-voz da família Matavele, com um retrato de Anastácio Matavele. Xai-Xai, 11 de Outubro de 2019. © GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa

Em Moçambique a 4ª secção criminal do Tribunal Judicial da Província de Gaza procede nesta quinta-feira à leitura da sentença do caso do assassínio a tiro do activista social Anastácio Matavele, ocorrido em Outubro do ano passado, na cidade de Xai Xai, em plena luz do dia.