Moçambique

Sentença contra polícias que mataram Anastácio Matavel não satisfaz na sociedade civil em Moçambique

Sentença contra polícias que mataram activista eleitoral Anastácio Matável não corresponde ao julgamento por não terem sido revelados e acusados os mandantes do crime. ANTÓNIO SILVA/LUSA

Texto por: Orfeu Lisboa

O Tribunal Judicial da Província de Gaza, em Moçambique, condenou seis polícias a penas de prisão entre 3 e 24 anos de cadeia pelo seu envolvimento no homicídio, no passado mês de Outubro, poucos dias antes das eleiçoes gerais, do observador eleitoral Anastácio Matavel. Mas esta condenação não satisfaz organizações da sociedade civil.