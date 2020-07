Moçambique

Desmilitarização e reintegração de guerrilheiros da Renamo em curso há um mês em Moçambique

Desmilitarização, desmobilização e reintegração, de guerrilheiros da Renamo, em Mocambique. RFI/Orfeu Lisboa

Texto por: Orfeu Lisboa

Um mês após a retoma do processo DDR, desmilitarização, desmobilização e reintegração, em Sofala, no centro de Mocambique, a comissão técnica considera que o processo esta bem encaminhado. Até ao momento 350 guerrilheiros da Renamo passaram à vida civil com a entrega das respectivas armas de fogo.