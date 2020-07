Moçambique: Insurgentes mataram oito pessoas em Mocímboa da Praia

Oito pessoas perderam a vida, três estão desaparecidas, isto depois da viatura em que seguiam ter sido atacada por um grupo de insurgentes em Cabo Delgado no dia 27 de Julho. A informação só agora foi tornada pblica pela Fenix Construction, uma empresa que está a operar no distrito de Palma.

Em comunicado avança a Fenix Construction que, do ataque ocorrido no dia 27 de Junho, apenas três dos 14 passageiros da viatura conseguiram escapar da acção armada protagonizada por cinco insurgentes.

Explica a empresa que opera na província de Cabo Delgado que tudo ocorreu a quatro quilómetros do lado norte de Mocímboa da Praia. Os homens armados, que trajavam fardamento similar ao das forças armadas de defesa de Moçambique, bloquearam a viatura com barricadas e abriram fogo, o motorista teve morte instantânea, enquanto os outros sobreviventes permanecem há dias nas matas.

Uma empresa de segurança privada contratada pela Fenix, lê-se no comunicado, resgatou em Palma os oito corpos, que sob a instrução das autoridades locais de Palma, foram enterrados na ultima sexta-feira, 3 de Julho.

A construtora com sede na cidade da Matola, na província de Maputo, informa ainda que os três ocupantes da viatura ainda estão em paradeiro desconhecido e para mais detalhes do ataque remetem para autoridades governamentais locais que no entanto ainda não se pronunciaram.

Crónica de Orfeu Lisboa 06-07-2020

