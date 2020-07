Moçambique/Recursos Naturais

Moçambique: sul-africana Sasol retira-se da exploração petrolífera ao largo Inhambane

Áudio 01:11

Petrolífera sul-africana SASOL retira-se da exploração em Inhambane. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Texto por: RFI | Orfeu Lisboa 2 min

A multinacional sul africana SASOL renunciou à sua licença petrolífera nos blocos 16 e 19 ao largo da província dcional e Inhambane, no sul de Moçambique, apontando como factores que ditaram o abandono do projecto, a avaliação do impacto de estudo ambiental.