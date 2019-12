Moçambique: Ataque no centro faz um morto

Novo ataque no centro de Moçambique. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num novo ataque armado ontem à noite contra um autocarro que seguia de Maputo para Quelimane. Com este incidente sobe para 11, o número de vítimas mortais em ataques armados, desde Agosto.

Publicidade Continuar a ler

Os sobreviventes do ataque armado contra um autocarro que seguia da cidade de Maputo, Sul, com destino à cidade de Quelimane no centro do país, relatam momentos de pânico.

João Sataca é um dos sobreviventes: “Começaram a chover tiros sem sabermos porquê. Houve um óbito e um ferido da parte dos tripulantes”.

Os viajantes estranham a forma como o ataque, junto a Muda Serração, no distrito de Gondola, ocorreu e apelam à intervenção do Governo para combater "este mal" explica a missionária Teresa João: “É muito triste, o Estado devia ver isto”.

O novo ataque armado registado na noite de segunda-feira levanta preocupações embora a polícia, que atribui a autoria dos ataques à autoproclamada Junta Militar da Renamo, assegura condições de circulação de pessoas e bens ao longo da EN1 e N6 alvo de ataques há mais de um mês.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.