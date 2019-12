900 casos de exploração de menores em Moçambique

A Rede Came, uma associação que se dedica à protecção dos direitos das crianças, defende a revisão urgente do quadro legal por forma a reforçar o combate interno ao tráfico de crianças para vários fins.

Moçambique registou nos primeiros nove meses deste ano, 900 casos de exploração de menores sendo o trabalho infantil o mais visível sobretudo na capital do país. Matilde Zitha, da Rede Came, uma associação que trabalha no combate contra abuso de menores, manifesta serias preocupações.

Matilde Zitha da Rede Came

A associação que congrega 30 organizações da sociedade civil e confissões religiosas, que se dedica à protecção dos direitos das crianças, considera que há um aumento de crianças envolvidas no comércio informal e noutras formas de exploração nas principais cidades moçambicanas.

Entretanto, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique considera que a observação dos direitos da criança deixa muito a desejar no país e os desafios ainda são enormes.

