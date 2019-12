Mulheres moçambicanas pedem fim dos ataques em Sofala

A Organização da Mulher Moçambique apelou ao fim dos ataques em Sofala atribuídos à junta militar da Renamo.

A Organização da Mulher Moçambicana na província de Inhambane está preocupada com a onda de ataques armados que se registam na região centro do país como afirmou Margarida Naete, Secretária provincial da organização.

Já a Associação dos Transportadores de Sofala, na voz do seu presidente Hernâni da Silva, queixa-se de estar a somar prejuízos com a onda de ataques no corredor da Beira e pede a intervenção do Governo.

As Províncias de Sofala e Manica registam desde Outubro ataques armados que as forças de defesa e segurança atribuem à junta militar, grupo dissidente da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.