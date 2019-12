Moçambique: Acidente mortal faz 19 vítimas

Este domingo, em Moçambique, um violento acidente envolvendo quatro viaturas incluindo um transporte semi colectivo de passageiros tirou a vida a 19 pessoas no distrito da Macia na provincia de Gaza.

Apesar dos apelos da polícia, as estradas moçambicanas continuam a ser mortíferas. Só nas primeiras horas deste domingo um violento acidente envolvendo quatro viaturas incluindo um transporte semi colectivo de passageiros tirou a vida 19 pessoas no distrito da Macia na província de Gaza no sul do pais, explicou ao telefone Feliciano Chongo, comandante da polícia em Gaza.

A polícia aponta o excesso de velocidade do transporte semi colectivo que embateu violentamente contra um camião de carga como causa do acidente.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.