Moçambique

Moçambique: Mariano Nhongo exige renúncia de Ossufo Momade

Farda de guerrilheiros da Renamo. MARIA CELESTE MAC' ARTHUR / AFP

Texto por: RFI

No âmbito de uma teleconferência em parte incerta, o líder do grupo dissidente da Renamo, Mariano Nhongo, avisou que a violência só terá fim no centro do país, com a renúncia de Ossufo Momade do cargo de líder do maior partido da oposição.