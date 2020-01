Futebol/Isac: “Costa do Sol é um clube fantástico”

O Costa do Sol sagrou-se Campeão de Moçambique de futebol e terá a tarefa durante o verão de 2020 de tentar apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões africanos.

A RFI falou com Isac, avançado de 30 anos do Costa do Sol e internacional moçambicano, sobre as perspectivas a nível continental para a equipa campeã. O capitão começou por abordar a nível pessoal a temporada que terminou.

Isac, avançado do Costa do Sol

O Costa do Sol com 66 pontos sagrou-se campeão de Moçambique, conquistando o 10° título nacional para a equipa canarinha.

Na próxima temporada o Costa do Sol vai representar Moçambique nas pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões africanos.

Recorde-se que em 2002 a equipa moçambicana participou na prova e conseguiu chegar à fase de grupos. Aliás será a quinta participação na prova.

Para fechar uma nota para o todo-o-terreno,

A 42ª edição do Rali Dakar 2020 arrancou no domingo 5 de Janeiro na Arábia Saudita.

Nos automóveis, e no que diz respeito aos lusófonos,

O navegador português Paulo Fiúza ao lado do piloto francês Stéphane Peterhansel, na equipa X-Raid Mini, ocupam, após duas etapas, o 8° lugar a 13 minutos e 17 segundos do líder, o Argentino Orlando Terranova.

Na categoria das motas,

O português Paulo Gonçalves numa Hero está no 14º lugar a 13 minutos e 10 segundos do líder, o Britânico Sam Sunderland numa KTM.

Os Portugueses António Maio numa Yamaha, e Sebastian Bühler numa Hero, ocupam respectivamente o 20° e o 25° lugares.

Paulo Fiúza, em entrevista à RFI, revelou que deseja conquistar a vitória final nos automóveis. O navegador admite que é complicado mas não impossível para um Português vencer a prova na categoria das motas.

Paulo Fiúza, navegador português

Ao todo no Rali Dakar, os pilotos vão percorrer 7856 quilómetros, cinco mil deles cronometrados.