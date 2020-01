Moçambique

Moçambique reforçou medidas de segurança contra coronavírus

Maputo, capital moçambicana. GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Texto por: RFI

Em Moçambique, o Ministério da Saúde reforçou medidas de vigilância nos postos de fronteiras e nos aeroportos, como forma de prevenir a entrada no país de cidadãos infectados pelo coronavírus. Segundo as autoridades moçambicanas, a medida visa os cidadãos que terão estado na China e possivelmente em contacto com pessoas infectadas.