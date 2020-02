Moçambique

Moçambique: União Europeia faz recomendações para próximas eleições

Mesa de voto em Maputo, durante as eleições gerais moçambicanas de 15 de Outubro. RFI /Cristiana Soares

Texto por: RFI

A violência interpartidária, as desconfianças em relação aos órgãos de administração eleitoral e as dúvidas em relação ao registo eleitoral marcaram negativamente as eleições gerais de 15 de Outubro passado em Moçambique. A conclusão é da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia que hoje apresentou em Maputo o relatório final do processo.