CPLP quer criar força conjunta para Cabo Delgado

A CPLP está disposta criar e enviar uma força conjunta e combinada para ajudar Moçambique a combater os ataques de grupos armados em Cabo Delgado.

Publicidade Continuar a ler

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) quer ajudar Moçambique a combater os ataques em Cabo Delgado e garantir também a segurança marítima face à descoberta de importantes recursos naturais como o petróleo e o gás na bacia do Rovuma em Cabo Delgado. Para tal a CPLP quer criar uma força conjunta.

A afirmação é do director do Centro de Análise Estratégica da CPLP, o capitão de Mar e Guerra, Francisco Evandro Rodrigues, que falava à margem do 19º Seminário Internacional Político - Estratégico que decorre hoje, em Maputo e reúne as marinhas de guerra da CPLP.

Francisco Evandro Rodrigues, director do Centro de Análise Estratégica da CPLP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro