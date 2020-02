Moçambique

Moçambique: Jean-Yves Le Drian em visita oficial de dois dias

Jean-Yves Le Drian, ministro dos negócios estrangeiros da França. Bertrand GUAY / AFP

Texto por: RFI

O ministro dos negócios estrangeiros da França iniciou hoje uma visita de dois dias a Moçambique com enfoque no reforço da cooperação bilateral. Jean-Yves Le Drian vai manter encontros com altos membros do governo moçambicano, representantes de empresas e com os membros da comunidade francesa no país.