Inquérito revela “provas esmagadoras” contra Trump

O presidente norte-americano, Donald Trump. 4 de Dezembro de 2019. CHRISTIAN HARTMANN / POOL / AFP

Texto por: RFI

Após dois meses de inquérito, o Congresso dos Estados Unidos começa, esta quarta-feira, um debate jurídico em torno do pedido de destituição do Presidente Donald Trump, lançado pelos democratas em Setembro. O relatório da comissão da Câmara dos Representantes encarregue das investigações fala em "provas esmagadoras" de "conduta inapropriada" do Presidente.