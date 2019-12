CINEMA/MACAU

Filme português com projecção em Macau

Albano Jerónimo encarna João Fernandes no filme português A Herdade. IFFAM

Texto por: Miguel Martins

O filme português A Herdade é exibido no Festival de cinema de Macau na presença do respectivo produtor Paulo Branco. A longa metragem é o candidato luso aos Óscares numa saga familiar que começa no Sul de Portugal nos anos 40.