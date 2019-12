CINEMA/MACAU

Dez filmes procuram consagração em Macau

Festival de cinema de Macau encerra a 10 de Dezembro. RFI/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins

São dez os filmes da competição internacional no Festival de Macau. Tratam-se das primeiras ou segundas longas metragens de realizadores oriundos da Ásia, Oceania, Américas do Norte e do Sul e Europa. O palmarés será divulgado nesta terça-feira.