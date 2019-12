Filme americano venceu Festival de cinema de Macau

O filme norte-americano "Give me liberty" (Dá-me liberdade) ganhou o principal prémio da quarta edição do Festival internacional de cinema de Macau. A comédia de Kirill Mikhanovsky é uma incursão burlesca no dia-a-dia de um motorista de uma carrinha de deficientes, um jovem da comunidade russa nos Estados Unidos.

Publicidade Continuar a ler

No que diz respeito à competição internacional foram dez as longas metragens seleccionadas oriundas de todos os continentes, com excepção de África.

O júri era presidido pelo realizador chinês Peter Ho-Sun Chan.

O Prémio de melhor argumento foi para o neo-zelandês "Bellbird" de Hamish Bennett, um retrato do luto e da ruralidade onde os silêncios valem por mil palavras.

O cambojano Sarm Heng foi sagrado melhor actor com o seu impressionante papel de um adolescente escravizado a bordo de um pesqueiro tailandês ao ponto de ter de aprender a matar para sobreviver no filme australiano "Buoyancy".

Essa mesma película foi recompensada pelo prémio do público.

A britânica Roxanne Scrimshaw, recém-chegada ao cinema, foi consagrada como melhor actriz pelo seu papel em "Lynn + Lucy".

Um filme que granjeou a Fyzal Boulifa a recompensa de melhor realizador.

Palmarés do Festival de cinema de Macau

A grande novidade deste ano prendia-se com a estreia de uma secção própria consagrada ao Novo cinema chinês com sete filmes em competição.

Uma secção cujo júri foi presidido pelo cineasta romeno Cristian Mungiu.

Neste âmbito o prémio de melhor realização foi para Anthony Chen com o filme "Wet Season" (Época húmida, em tradução literal) enquanto Johny Ma foi recompensado com o melhor argumento para "To live to sing" (Viver para cantar).

A melhor actriz, desta secção, foi Zhou Dongyu em "Better days" (Dias melhores) enquanto Wu Xiaoliang se sagrou melhor actor em "Wisdom Tooth" (Dente do siso).

O melhor filme foi "Dwelling in the Fuchun Mountains" (Morar nas montanhas Fuchn), filme que relata a históia de uma anciã de setenta anos que sofre um enfarte e que perde a razão, facto vai confrontar os seus quatro filhos com muitos dilemas.

Ao todo foram cerca de cinquenta filmes a ser projectados nesta quarta edição do certame macaense.

Uma edição que ficou na história por coincidir com o vigésimo aniversário da transferência de soberania de Portugal para a China.

Daí um número recorde de estreias de produções locais. Ao todo o certame permitiu a estreia de cinco longas metragens de cineastas macaenses.

Uma dentre elas "Years of Macau" (Anos de Macau) era um puzzle de nove curtas metragens de diferentes cineastas deste antigo território português, projecto coordenado pela cineasta Tracy Choi e que granjeou obter o Prémio dos cinéfilos.

O sul-coreano Joon-ho Bong foi galardoado com o seu "Parasita", Palma de ouro do Festival de Cannes em Maio passado, uma recompensada anunciada pela actriz francesa Juliette Binoche.

Esta afirmou-se muito feliz por poder apoiar o cinema chinês, ao estar presente em Macau como embaixadora de talento desta edição.

O galardão da Rede para a promoção do cinema asiático voltou a recompensar "To live to sing" (Viver para cantar) do chinês John Ma.

Enquanto isso os críticos de cinema recompensaram o filme de Singapura "Wet season" (Época húmida).

A lusofonia ficou de fora da competição, remetida a uma projecção especial para "A Herdade" do português Tiago Guedes ou enquadrada na mostra Panorama mundial para "A vida invisível de Euridíce Gusmão" do brasileiro Karim Ainouz.