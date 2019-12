Champions: Lyon procura apuramento, Benfica e Lille tentam triunfar

A sexta e última jornada da Liga dos Campeões europeus de futebol inicia-se nesta terça-feira com um clube português, Benfica, e dois franceses, Lille e Lyon, em acção.

O Lyon procura o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões europeus, enquanto o Benfica quer triunfar e tentar chegar à Liga Europa, alcançando o terceiro posto no Grupo G.

Os franceses do Lyon recebem os alemães do RB Leipzig, sendo que um triunfo garante o apuramento par aos oitavos da Champions, enquanto os portugueses do Benfica acolhem os russos do Zenit e apenas um triunfo por 2-0 no mínimo pode garantir o apuramento para a Liga Europa.

Na tabela classificativa, o Leipzig lidera com 10 pontos, à frente do Lyon e do Zenit com 7, e do Benfica com 4.

Lille procura primeiro triunfo na Champions esta temporada

O Lille já foi eliminado da Liga dos Campeões europeus, o clube do Norte da França vai terminar de qualquer modo no último lugar no Grupo H.

A equipa francesa desloca-se ao terreno dos ingleses do Chelsea, enquanto os holandeses do Ajax recebem os espanhóis do Valência.

Na tabela classificativa, o Ajax lidera com 10 pontos, o Chelsea e o Valência partilham o segundo lugar com oito pontos, enquanto o Lille está no último com apenas um ponto. O clube francês já foi arredado da Liga dos Campeões e também não poderá chegar aos 16-avos-de-final da Liga Europa, visto que isto só seria possível terminando no terceiro lugar no grupo.