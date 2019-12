Ucrânia

Troca de prisioneiros fins de dezembro no conflito do leste na Ucrânia

Cimeira de Paris sobre conflito no leste da Ucrânia Thibault Camus/Pool via REUTERS

Texto por: João Matos

Da cimeira de Paris de ontem entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia saiu um acordo de que vai haver ainda este mês uma troca de todos os prisioneiros no quadro do conflito do leste ucraniano. Também Putin e Zelenski mostraram-se empenhados em implementar o cessar fogo concluído em 2015.