Futebol: Lyon continua na Champions, Benfica segue para Liga Europa

A sexta e última jornada da Liga dos Campeões europeus de futebol prossegue nesta quarta-feira com um francês, Paris Saint-Germain, em acção.

Última jornada, últimos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus 2019/2020. No Grupo A, os franceses do Paris Saint-Germain recebem os turcos do Galatasaray, sendo que o primeiro lugar já está assegurado para os parisienses.

No outro encontro neste grupo os espanhóis do Real Madrid deslocam-se ao terreno dos belgas do Club Brugge.

O PSG e o Real Madrid já estão apurados para os oitavos-de-final da prova, enquanto os belgas, 3 pontos, e os turcos, dois, lutam pelo terceiro lugar que dá acesso à Liga Europa.

Faltam dois lugares para os oitavos

No Grupo B, os germânicos do Bayern Munique, que já estão apurados com 15 pontos, recebem o Tottenham do treinador português José Mourinho, que também já se apurou com 10 pontos.

Os gregos do Olympiacos, clube também treinado por um português, Pedro Martins, defrontam os sérvios do Estrela Vermelha.

No Grupo C, os ingleses do Manchester City, líderes do grupo com 11 pontos, já estão apurados para a fase seguinte, e deslocam-se ao terreno dos croatas do Dinamo Zagreb, que estão no terceiro lugar com 5 pontos. Os ucranianos do Shakhar, que ocupam o segundo lugar com 6 pontos, recebem os italianos do Atalanta, últimos classificados com quatro pontos.

Três clubes podem ainda alcançar o segundo lugar que dá acesso aos oitavos da Champions.

Por fim, em relação aos jogos desta quarta-feira, a Juventus, clube italiano onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo, desloca-se ao terreno dos germânicos do Bayer Leverkusen. No outro encontro do Grupo D, os espanhóis do Atlético Madrid recebem os russos do Lokomotiv.

Atlético e Bayer lutam pelo segundo lugar, respetivamente com 7 e 6 pontos, isto enquanto a Juventus já está apurada com 13 pontos. Os russos com três pontos já estão eliminados.

Lyon continua na Champions, Benfica na Liga Europa

Os franceses do Lyon empataram a duas bolas com os alemães do RB Leipzig no Grupo G, e alcançaram o apuramento para os oitavos da Champions, acompanhando os germânicos para a próxima fase.

Quanto aos portugueses do Benfica venceram os russos do Zenit por 3-0 e alcançaram o apuramento para a Liga Europa.

Na tabela classificativa, o Leipzig terminou no primeiro lugar com 11 pontos, à frente do Lyon com 8 pontos, do Benfica com 7 e do Zenit também com 7.

O Lille, já eliminado da Liga dos Campeões europeus, perdeu na deslocação ao terreno dos ingleses do Chelsea por 2-1, terminando no último lugar no Grupo H com apenas um ponto.

Os britânicos do Chelsea apuraram-se com 11 pontos, bem como os espanhóis do Valência, também com 11 pontos, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Ajax. Os holandeses apuraram-se para a Liga Europa, terminando no terceiro lugar com 10 pontos.