Venezuela: ONG fala em milhares de presos a morrer à fome

Mais de um milhar de presos estão a morrer à fome e pedem ajuda internacional. A denúncia parte de uma Organização Não Governamental (ONG).

De cara tapada, com receio de represálias, um dos muitos presos no centro penintenciário da região capital Rodeo III, a leste de Caracas,

denuncia, através de um vídeo divulgado na rede social Twitter, da ONG Observatório Venezuelano de Prisões, a situação precária em que se encontra,

pedindo para que o direito internacional actue.

A ONG garante que mais de 1.200 detidos estão "há dias a comer água com sabor a feijão" o que levou à perda de peso e em alguns casos até mesmo à subnutrição.

A organização garante ainda que os presos foram agredidos por funcionários do Grupo de Resposta Imediata e Custódia (GRIC) do Ministério do Serviço Penitenciário venezuelano, depois de terem decidido reclamar o direito à alimentação.

A ONG garante mesmo existirem detidos que "foram feridos com balas de borracha" o que os levou a uma greve de fome em forma de protesto.

Os mais de mil detidos exigem que as autoridades permitam os familiares a levar alimentos à cadeia e pedem que lhes sejam garantidos cuidados de saúde.