Maria João Pires é figura do ano para a imprensa estrangeira em Portugal

A Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) escolheu a pianista Maria João Pires como personalidade do ano 2019, destacando o "percurso artístico único" da artista portuguesa.

"Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal atribuiu o seu 30.° prémio personalidade do ano/Martha de la Cal a Maria João Pires, a mais internacional pianista portuguesa da actualidade", anunciou em comunicado a AIEP.

Maria João Pires nasceu em Lisboa, em 23 de Julho de 1944. É a mais internacional e reputada das pianistas portuguesas, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos 1940, quando tocou pela primeira vez em público, aos quatro anos.

Maria João Pires regressou a Portugal para retomar o projecto do Centro de Artes de Belgais, no distrito de Castelo Branco. É em Belgais que Maria João Pires abre hoje as portas de casa ao mundo, e é nesta quinta, no interior de Portugal, que a pianista criou um espaço de liberdade veiculado pelos retiros musicais, concertos e oficinas de música.

Em entrevista à RFI, a pianista portuguesa falou dos perigos do estrelato. "Se a pessoa tem o seu sentimento profundo nada a pode mudar. Uma pessoa pode ter o mundo a seus pés ou ter o mundo contra ela, ela sabe quem é. Ela sabe qual é o seu valor intrínseco e o que é superficial", descreve.

"Eu posso dizer, o mais sinceramente possível, quando tenho uma sala com duas ou três mil pessoas a aplaudir e eu estou no palco, o único sentimento que tenho é de amor, mas recíproco. Não sinto que eu sou nada mais do que aquelas pessoas porque estamos a partilhar algo", partilha Maria João Pires.

O prémio personalidade do ano/Martha de La Cal distingue uma pessoa ou de uma instituição que contribuiu para a promoção da imagem de Portugal no estrangeiro durante o ano. O prémio é atribuído todos os anos, desde 1990, e resulta da escolha dos 60 jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal e inscritos na Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.