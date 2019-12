COP25: Acordo arrancado em Madrid

"Chile-Madrid, hora de agir", eis o acordo alcançado no encerramento da COP25, que decorreu em Madrid, capital espanhola.

Dois dias, eis o tempo necessário para além do fim oficial da COP25 para os países chegarem a um acordo.

O documento estipula que os países terão de apresentar em 2020 compromissos mais ambiciosos para reduzir as emissões de CO2 para enfrentar a emergência climática.

No entanto essa transição para um mundo sem emissões tem de ser justa e promover a criação de empregos.

De realçar que o acordo esteve em perigo por causa do Brasil, que inicialmente não aceitou dois parágrafos incluídos no acordo sobre oceanos e uso da terra. Depois de um debate tenso, o documento foi aprovado por Carolina Schmidt, presidente chilena da COP25.

De referir ainda que o Artigo 6, o único que falta regulamentar do Acordo de Paris, continua sem solução. “Implementar um mercado de carbono robusto, com integridade ambiental, que considere as necessidades de cada um, com um fundo de adaptação de que tanto precisamos” teria sido muito importante, afirmou a presidente da cimeira.

A cimeira da ONU sobre o clima decorreu em Madrid nas últimas duas semanas e deveria ter terminado na sexta-feira, mas a falta de consenso fez com que só hoje a COP25 terminasse.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou a sua decepçao, e o ministro português do Ambiente e Acçao Climática, Joao Pedro Matos Fernandes, também lamentou o fracasso da COP 25 afirmando que o pouco que havia em concreto para se decidir não se decidiu, o que é um sinal negativo para todos.