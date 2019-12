Líbano sem governo à vista

No Líbano o impasse visando a formação de um governo é total, há dois meses que os protestos continuam tendo levado à demissão do primeiro-ministro a 29 de Outubro. As negociações voltaram a ser adiadas, agora para quinta-feira.

Desde que Saad Hariri foi obrigado a demitir-se a 29 de Outubro que falharam todos os esforços visando a criação de um novo governo.

As consultas parlamentares foram suspensas de novo nesta segunda-feira, pela segunda vez no espaço de uma semana.

A presidência libanesa anunciou ter respondido, desta feita, ao desejo do primeiro-ministro em adiá-las para quinta-feira.

Enquanto os manifestantes pedem agora um governo de tecnocratas têm sido os partidos no poder a tentar avançar, embora sem sucesso, com as negociações para viabilizar um novo executivo.

Uma das principais razões do adiamento prende-se com a reticência de alguns blocos políticos, nomeadamente as duas principais formações cristãs no poder, em voltar a nomear-se Hariri, figura rejeitada por grande parte dos manifestantes.

Enquanto isso a situação económica tem vindo a degradar-se: o Líbano é um país altamente endividado, com um terço da população a viver abaixo do limiar da pobreza.