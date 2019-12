Suíça

Fórum de refugiados em Genebra patrocinado pela ONU

Famílias de refugiados sírios em Istambul, na Turquia, um dos países acolhedores AFP Photos/Ozan KOSE

Texto por: RFI

Decorre em Genebra na Suíça um forum de refugiados no qual participam vários países do mundo com destaque para a Costa Rica, Etiópia, Alemanha, Paquistão ou Turquia, que se mostram acolhedores numa alturade grandes turbulências. O forum foi aberto pelo secretário-geral da ONU.