Musharraf, ex-presidente do Paquistão condenado à morte por alta traição

Antigo Presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, condenado à morte no seu país por alta traição AFP Photos/Aamir Qureshi

Texto por: João Matos

O general Pervez Musharraf, antigo presidente do Paquistão, no exílio, em Dubai, foi hoje condenado à morte acusado de crime de alta traição. Doente, no exílio, em Dubai, o ex-presidente paquistanês foi condenado, por contumácia, pois, não esteve presente no julgamento.