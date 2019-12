Austrália: já arderam três milhões de hectares de florestas

A Austrália enfrenta uma vaga de calor recorde. Já arderam três milhões de hectares de florestas este ano, mas até ao fim de semana as temperaturas vão estar tão altas que criam um risco catastrófico de incêndio.

Esta quinta-feira as autoridades australianas declararam estado de emergência durante sete dias em Sydney, capital do estado de Nova Gales do Sul e uma das maiores cidades da Austrália, depois de terem sido registadas temperaturas recordes que provocaram incêndios.

O primeiro-ministro deste estado do sudeste da ilha continental, Gladys Berejiklian, justificou o estado de emergência por "condições climáticas catastróficas".

Esta é a segunda vez que o estado de emergência é declarado em Nova Gales do Sul desde o início da temporada de incêndios em Setembro.

Centenas de incêndios florestais devastaram Nova Gales do Sul durante várias semanas. Metade dos incêndios ficam fora de controlo, formando nuvens tóxicas de fumo que atingem Sydney.

Esta semana a Austrália registou o dia mais quente da sua história desde o início de uma onda de calor que pode agravar a situação provocada pelos incêndios florestais em todo o país.

A onda de calor é um sinal das consequências das mudanças climática na Austrália, onde os incêndios, comuns no verão, começaram este ano de forma precoce e muito intensa.

As crescentes ondas de calor terão impactos cada vez maiores nos nossos organismos, lembra a professora na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, Helena Freitas.