Macau: novo governo empossado por Xi Jinping

Ho Iat Seng, novo chefe do executivo de Macau, discursa a 20 de Dezembro de 2019.

A China nunca há-de tolerar ingerências externas nem em Macau, nem em Hong Kong. O presidente chinês Xi Jinping presidiu à tomada de posse do novo executivo macaense de Ho Iat Seng e elogiou "os êxitos de Macau [que] nos últimos 20 anos impressionaram todo o mundo".

Esta tomada de posse coincidia com o vigésimo aniversário da transferência de soberania de Portugal para a China.

Passa a ser, pois, o empresário pró Pequim Ho Iat Seng, nascido no território em 1957, que governará doravante os destinos de Macau, não obstante a sua inexperiência governativa.

Ele foi eleito em 2013 presidente da Assembleia legislativa macaense e é membro há 20 anos do Comité permanente da Assembleia popular nacional da China, o órgão supremo do poder do Estado, segundo a Constituição chinesa.

O presidente chinês Xi Jinping ficou três dias no território para presidir a estas celebrações, uma cidade com o segundo maior PIB (Produto interno bruto) do mundo, como ele próprio referiu.

Para o líder do gigante asiático o princípio "um país dois sistemas" continuará a ser aplicado e poderá ser melhorado.

Xi Jinping atribuíu o sucesso macaense ao "patriotismo", mas pediu que se esteja alerta para os perigos "mesmo em tempo de paz".

O presidente chinês apelou a que as políticas de desenvolvimento local se façam em articulação com as estratégias nacionais, nomedamente a construção da Área da Grande Baía.

Trata-se de um projecto de Pequim visando criar uma metrópole mundial, a partir de Hong Kong e de Macau, mais nove cidades da província vizinha de Guangdong.

Um plano a ser implementado com ligações fluidas a nível rodoviário, ferrroviário e marítimo e através da criação de um mercado único.

Xi Jinping descartou tolerar qualquer interferência externa nos assuntos das duas regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong.

Um recado que ocorre após mais de seis meses do início da vaga de contestação na vizinha Hong Kong, inicialmente motivada devido a um projecto, entretanto abandonado, de extraditar, nomeadamente para a China, criminosos.

Os protestos agora pedindo reformas democráticas não têm esmorecido.

"O Governo e o povo da China estão firmes como uma rocha na sua determinação em defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país" afirmou ele.

Na plateia da sessão solene em Macau estava presente, designadamente, Carrie Lam, a chefe do executivo do antigo território britânico.