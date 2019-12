Parlamento britânico aprova plano de Boris Johnson para saída da UE

O plano para a saída da União Europeia (UE) foi aprovado com 358 votos a favor.

A nova maioria conservadora conseguida por Boris Johnson no parlamento britânico, de 366 deputados, conseguiu aprovar sem dificuldade, o acordo do Brexit que o primeiro-ministro alcançou com a União Europeia no passado mês de Outubro.

O texto foi aprovado com 358 votos contra 234 numa primeira votação antes das férias parlamentares de Natal, que vão ser retomadas em Janeiro. Para a ratificação ficar completa, o acordo tem de ser também aprovado pelo Parlamento Europeu.

O acordo do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia aprovado pelo Parlamento britânico, pretende facilitar o divórcio, estabelecendo os direitos dos cidadãos, organizar a economia e perceber como manter aberta a fronteira na ilha da Irlanda.

O texto prevê um período de transição até 31 de Dezembro de 2020, durante o qual os britânicos seguem, aplicam e continuam a beneficiar das normas europeias. No próximo ano os britânicos continuam a contribuir financeiramente, mas sem qualquer participação nas instituições nem nas tomadas de decisões.

A transição procura evitar um divórcio abrupto, especialmente para as empresas, e dar tempo para negociar a futura relação entre Londres e a UE, o que se anuncia muito difícil no tempo disponível, lembra professor universitário no Kings College, Hélder Macedo, que ão acredita ser possível chegar a um acordo definitivo no próximo ano.

Segundo o acordo, o período pode ser prorrogado até o fim de 2022 no máximo. No entanto, Boris Johnson rejeita essa possibilidade e incluiu no projecto de lei, apresentado aos deputados, um dispositivo que proíbe qualquer extensão da transição.