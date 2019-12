Macau

Xi Jinping entre elogios a Macau e recados a Hong Kong

Xi Jinping, Presidente da China, e Ho Iat-seng, chefe do governo da Região Administrativa Especial de Macau. Philip FONG / AFP

Texto por: RFI

O Presidente chinês, Xi Jinping, presidiu, na manhã desta sexta-feira, à tomada de posse do novo Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng. Este foi o momento alto do dia em que se assinalaram os 20 anos da transferência de soberania de Macau para a República Popular da China, depois de mais de 400 anos de Administração portuguesa.