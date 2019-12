Irão

O balanço da repressão no Irão poderia ser de 1500 mortos

Protestos no Irão contra o aumento do preço do combustível em meados do mês de Novembro de 2019. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Texto por: Liliana Henriques

De acordo com informações recolhidas pela agência noticiosa Reuters, o balanço das vítimas da repressão das manifestações que abalam o Irão desde meados de Novembro ascenderia a cerca de 1500 mortos, ou seja mais do que vinham contabilizando até agora as organizações de defesa dos Direitos do Homem.