Chile: Incêndio na cidade costeira de Valparaíso

As chamas consumiram cerca de 150 habitações esta terça e quarta-feira em Valparaíso no Chile.

Foi decretado ontem o alerta vermelho na região de Valparaíso, cidade portuária do Chile. Um violento incêndio na parte alta da cidade destruiu pelo menos 150 habitações, deixou cerca de 2 mil agregados familiares sem electricidade e feriu pelo menos 12 bombeiros, segundo um último balanço feito hoje pelas autoridades chilenas.

De acordo com o Ministro chileno do interior, Gonzalo Blumel, o incêndio que alastrou pelas colinas de Rocuant e San Roque resultou em "150 casas destruídas" e "150 hectares afectados", o governante dando conta ainda de progressos no combate às chamas, embora o incêndio -segundo ele- ainda não tenha sido completamente controlado.

Segundo as autoridades, o incêndio começou ontem no meio de pastagens e bosques da localidade antes de alastrar pelas casas circundantes feitas essencialmente de chapa e madeira. Perante esta situação, a polícia, o exército e os bombeiros evacuaram dezenas de famílias que acabaram por passar a noite de Natal em acomodações de emergência.

Um inquérito foi lançado para averiguar as causas do incêndio, as autoridades locais acreditando que poderia ter sido fogo posto. Não é a primeira vez que esta cidade considerada património mundial da Unesco é vítima das chamas. Em 2014, um enorme incêndio causou destruição nesta cidade. Mais recentemente, no passado mês de Novembro, mais de 500 hectares foram transformados em cinza.

