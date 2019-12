Vatican Media/ Handout via REUTERS

Mensagem de Natal "urbi et orbi" do Papa Francisco, chefe da Igreja católica

O Sumo Pontífice católico, dirigiu hoje a sua mensagem urbi et orbi por ocasião do Natal aos fiéis e à humanidade denunciando a violência em África ou no Médio oriente e mesmo no mundo inteiro. O Papa Francsico apelou a comunidade internacional a garantir a segurança no mundo.

O Papa Francisco endereçou hoje a sua mensagem tradicional urbi et orbi por ocasião do seu sétimo Natal nas suas funções na Santa Sé do Vaticano.

O Sumo Pontífice católico denunciou os crimes de "grupos extremistas no continente africano sobretudo no Burkina Faso, no Mali, no Níger e na Nigéria."

No continente africano,

onde reina "violência, calamidades naturais ou emergências sanitárias", o Papa, exprimiu ainda palavras de conforto a étodoxs aqueles que são perseguidos devido à sua fé religiosa, especialmente os missionários e os fiéis raptados".

Comunidade internacional tem de garantir a segurança

O Papa Francisco, apelou ainda a comunidade internacional a "garantir a segurança no Médio oriente e nos diversos países no mundo".

Desejando particularmente "o reconforto do bem amado povo sírio que ainda o fim das hostilidades que dilaceram esse país há vários anos", o Sumo Pontífice, desejou que sejam sacudidas "as consciências dos homens de boa vontade".

O chefe da Igreja católica, referiu-se igualmente à Terra santa e os "seus habitantes que esperam por dias da paz e segurança" evocando também "as tensões sociais" no Iraque e a "greve crise humnaitária no Iémen".

Esta benção "urbi et orbi" do Papa acontece duas vezes por ano, nas festas de Pásqua e nas do Natal.

Por ocasião de 21 de abril, o argentino tinha expresso a sua tristeza após os atentados no Sri Lanka que fizeram então mais de 250 mortos e cerca de 500 feridos.