Irão restringe internet em véspera de novas mobilizações

Na sequência de apelos a novas manifestações hoje para homenagear as vítimas da repressão vigente há um mês e meio no Irão, ontem as autoridades iranianas cortaram o acesso à internet em vários pontos do país, receando novos incidentes.

De acordo com a agência noticiosa ILNA, foi ordenado em certos pontos do país o bloqueio do acesso à internet, prática recorrente nas últimas semanas, outras entidades tais como a "Netblocks" que vigia a liberdade de acesso à internet, dando conta de perturbações na rede, uma informação desmentida pelo Ministério iraniano das Telecomunicações.

Estas perturbações surgem numa altura em que tem havido na internet apelos à manifestação esta quinta-feira para homenagear as vítimas da repressão vigente no país há um mês e meio. Em meados de Novembro o executivo anunciou o aumento do preço do combustível, uma medida que suscitou a ira da população já estrangulada pela penúria provocada pela crise económica e as sanções internacionais.

De acordo com a Amnistia Internacional, cerca de 300 pessoas poderiam ter morrido durante as manifestações cujas palavras de ordem evoluíram para a reivindicação de mais liberdade. Há dias, a agência noticiosa Reuters mencionou até a possibilidade de terem morrido 1500 pessoas. Até agora, as autoridades apenas reconheceram 5 vítimas.

De referir ainda, paralelamente, que duas universitárias, uma francesa, Fariba Adelkhah, e a sua colega australiana, Kylie Moore, detidas no Irão há respectivamente 7 e 15 meses sob a acusação de "espionagem", anunciaram ter entrado em greve de fome para denunciar as suas condições de detenção e diversas violações dos seus direitos. Apesar de tanto a Austrália como a França terem reclamado a sua libertação imediata, até ao momento, estes apelos não surtiram efeito.

