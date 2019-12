Primárias no Likud de Netanyahu

Benjamin Netanyahu com Gideon Saar, no final de um comício em Jerusalem em Fevereiro de 2019.

Um pouco mais de 116 mil membros do partido de direita israelita Likud têm sido chamados às urnas hoje no âmbito das primárias para escolher o seu líder e futuro candidato às legislativas de Março, as terceiras em menos de um ano, nenhum partido tendo conseguido até agora constituir uma maioria capaz de governar o país. O Primeiro-ministro e líder do partido, Benjamin Netanyahu, enfrenta neste escrutínio interno Gideon Saar, deputado cuja popularidade tem vindo a aumentar.

Publicidade Continuar a ler

Depois de Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro com a maior longevidade no poder em Israel, ter fracassado pela segunda vez em constituir uma maioria para governar na sequência das legislativas antecipadas de Setembro e quando se tornou claro que iria ser necessário organizar novas eleições, alguns dos adversários de "Bibi" dentro do seu partido, entre eles Gideon Saar, insistiram para que fossem organizadas primárias no seio do Likud.

Liderado por Netanyahu desde 1993, com um interregno de 6 anos em que o partido foi dirigido por Ariel Sharon, segundo observadores da vida política israelita, o Likud teria poucas hipóteses de vir a ser dirigido por Gideon Saar. Aos 53 anos, este deputado que já ocupou a pasta da Educação e do Interior, situado mais à direita no Likud, tem vindo a ganhar popularidade no seio do partido, ao ponto de se posicionar como potencial rival de Netanyahu.

Todavia, recentes sondagens indicam que um Likud dirigido por Gideon Saar pode vir a ganhar ainda menos assentos parlamentares do que com Netanyahu e isto, apesar de "Bibi", 70 anos, ter sido formalmente indiciado por corrupção, fraude e abuso de confiança, no passado 21 de Novembro.

Às 23 horas locais, fecham as urnas que amanhã de manhã deveriam ditar a sua sentença sobre esta votação que se apresenta como um autêntico referendo à figura de Netanyahu.

Mais pormenores aqui.