Síria

Milhares de deslocados sírios fogem à intensificação dos combates

Maarat al-Numan, in northern Idlib, Syria December 24, 2019. REUTERS/Mahmoud Hassano

Texto por: João Matos

Mais de 235.000 sírios foram deslocados em menos de duas semanas devido à intensificação dos combates e bombardeamentos do regime de Damasco e do seu aliado russo na província de Idleb, no noroeste, indicou hoje a ONU. Há uma fuga de deslocados para campos junto à fronteira com a Turquia mas também para zonas controladas por rebeldes pró-turcos.