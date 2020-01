Mundo

Parlamento turco autoriza envio de tropas à Líbia

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. REUTERS

Texto por: RFI

O parlamento turco aprovou hoje por maioria, mas com os votos contra da oposição, uma moção do presidente Recep Tayyip Erdogan para enviar soldados turcos para a Líbia, depois do pedido formal de auxílio do primeiro-ministro líbio Fayez al-Sarraj.