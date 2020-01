General iraniano morre em ataque americano, Irão promete vingança "terrível"

O Presidente norte-americano ordenou um ataque aéreo contra o aeroporto de Bagdade que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani. O Irão promete vingança e considera o ataque norte-americano como "um acto de terrorismo internacional".

A autoria do ataque desta sexta-feira foi confirmada pelo Pentágono e a ordem foi dada por Donald Trump. O líder supremo do Irão prometeu vingança do general iraniano Qassem Soleimani.

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdade, atacada na terça-feira por pró-iranianos, recomendou aos cidadãos norte-americanos que saiam do Iraque "imediatamente".

O guia supremo iraniano, Ali Khamenei, pediu "severa vingança" pela morte de Soleimani, na mais grave escalada em uma temida guerra entre o Irão e os Estados Unidos em território iraquiano.

O bombardeamento norte-americano, nas primeiras horas desta sexta-feira contra veículos no aeroporto internacional de Bagdade, matou nove pessoas, incluindo o general Soleimani, responsável pelas questões iraquianas na Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irão, Abu Mehdi al-Muhandis, com dupla cidadania iraquiana e iraniana, o número dois das Forças de Mobilização Popular.

A morte do general iraniano Qasem Soleimani provocou mexidas nos mercados financeiros, com os investidores a refugiarem-se em activos de protecção, como o ouro e a dívida alemã. Os três países envolvidos neste episódio militar - EUA, Irão e Iraque - estão no topo da lista de maiores produtores de petróleo do mundo e as últimas escaladas pronunciadas do preço do barril coincidiram com conflitos militares na região.

Esta sexta-feira milhares de pessoas saíram para as ruas de Terão para contestar os "crimes" dos Estados Unidos da América, depois dos bombardeamentos que mataram um alto comandante iraniano em Bagdade.

Esta manhã, depois das orações de sexta-feira, ouviam-se nas ruas frases como "morte aos Estados Unidos", os manifestantes erguiam cartazes com fotografias do comandante assassinado, Qasem Soleimani.