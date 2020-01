Marinha australiana evacua Mallacoota

COPERNICUS SENTINEL DATA/Handout via REUTERS

Vista satélite dos fogos na Austrália, 31 de Dezembro do 2019.

Os incêndios continuam a devastar vastas áreas da Austrália. Esperam-se temperaturas superiores a 40 graus neste sábado em Sydney com registo de áreas evacuadas.

Publicidade Continuar a ler

A Marinha australiana iniciou nesta sexta-feira a retirada de centenas de pessoas bloqueadas na cidade de Mallacoota, no sudeste do país, cercada pelas chamas, no momento em que existe medo quanto ao alastramento dos incêndios florestais durante o fim-de-semana.

O navio "HMAS Choules" atracou num cais da cidade de Mallacoota, no estado de Victoria, e as famílias embarcaram, com animais de estimação e alguns objectos pessoais. Muitos moradores passaram o Ano Novo na praia para fugir das chamas.

"Esperamos retirar 1.000 pessoas desta região até a tarde", afirmou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

Pelo menos 20 pessoas perderam a vida, dezenas de pessoas continuam desaparecidas e mais de 1.300 casas foram reduzidas a cinzas desde o início dos incêndios, em Setembro.

A brasileira Michele Filo, radicada em Camberra, dá-nos conta das principais dificuldades com que se debate a população.