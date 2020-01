Espanha

PM espanhol Pedro Sánchez tenta governo com independentistas catalães

PM espanhol, Pedro Sánchez, defende seu programa no Parlamento depois de acordo com independentistas da Catalunha ®REUTERS/Sergio Perez

Texto por: João Matos

Em Espanha, começa hoje e decorre até terça-feira a sessão de investidura do líder socialista, Pedro Sánchez, para continuar à frente do Governo. Pedro Sánchez venceu as eleições de 10 de novembro sem maioria e espera conseguir formar um Governo de união com o partido Podemos após meses de bloqueio no país.